Барановский Борис Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барановский
- Имя
- Борис
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 398. Барановский Борис Петрович, 26 л., рд. в г. Варшаве Н. С. 14 уч. Терек, окр. Ст. 1ч. 11З, лиш. св. 3 г. пор. пр. 2 г. П. в. з. с.
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