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Бульва Янкель Иойнов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бульва
Имя
Янкель
Отчество
Иойнов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
130418. БУЛЬВА, ЯНКЕЛЬ ІОЙНОВЪ. Мщ. г. Петрокова, 23 л., рд. въ с. Змаржа-Воля, гм. Роспржа, Петроков. у.; — М. Съѣзд. 3 окр. Петроков. г. 8 Окт. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 24 Окт. 909.

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