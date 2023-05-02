Бульва Янкель Иойнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бульва
- Имя
- Янкель
- Отчество
- Иойнов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130418. БУЛЬВА, ЯНКЕЛЬ ІОЙНОВЪ. Мщ. г. Петрокова, 23 л., рд. въ с. Змаржа-Воля, гм. Роспржа, Петроков. у.; — М. Съѣзд. 3 окр. Петроков. г. 8 Окт. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 24 Окт. 909.
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