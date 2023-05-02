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Добролюбов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добролюбов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
14651. ДОБРОЛЮБОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 г. Гр. Вышневолоцк. у., Ясеновск. в., д. Горки; — Н. С. 3 р. г. В.-Волочка. Укрыв. оружия, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г. Исп. 18 авг. 920.

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