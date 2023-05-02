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Козлов Иннокентий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Иннокентий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4858. КОЗЛОВ ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ, 24 л., г. Иркутска. В. Т. 5 Краснознамен. арм. Ст. 60, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 27/ІІІ—24. 

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