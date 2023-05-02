Агафонов Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агафонов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12606. АГАФОНОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 32 л. Гр. г. Сызрани; — Р. Т. г. Пензы. Хищение, лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 28 д. пр. з. Исп. 18 авг. 919.
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