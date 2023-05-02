Кочелаев Георгий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочелаев Георгий Тимофеевич

Кочелаев Георгий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочелаев
Имя
Георгий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6835. КОЧЕЛАЕВ ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л., Амурск. г., с. Ивановского, Амурск. Губсуд, Ст. 64, лиш. св. 4 г. 9 м. 8 д. и пор. пр. 5 л., Исп. 28 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.