Львов Никита Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Львов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16888. ЛЬВОВ, НИКИТА ЕГОРОВИЧ, 24 л. Гр. Канск. у., Анцирск. в., д. Ловати; — Н. С. 30 уч. Енисейск. окр. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔ условно.
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