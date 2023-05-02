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Иванов Хрисанф Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Хрисанф
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5198. ИВАНОВ ХРИСАНФ ИВАНОВИЧ, 23 л., Ядринск. у., Асакасинск. в., д. Кюль-Хире Карай. Чувашск. Облсуд. Ст. 143, лиш. св. 2½ г. Исп. 13 июля 923.

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