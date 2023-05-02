Кромский Константин Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кромский
- Имя
- Константин
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7079. КРОМСКИЙ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ, 21 г., Тамбовск. у., Экстальск. в., д. Казаковки. Тамбовск. Губсуд. Ст. 60, лиш. св. 3 г. Исп. 11 июня 923.
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