Мильнер Мовша Ефроимов-Тувиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мильнер
- Имя
- Мовша
- Отчество
- Ефроимов-Тувиев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96600. МИЛЬНЕРЪ, МОВША ЕФРОИмовъ-Тувіевъ, 45 л. Сс.-каторж. изъ к., рд. въ г. Друѣ, Диснен. у.; — Якутск. О. С., 26 Апр. 911, 242 У. о сс., один. заключ. 20 дн., съ продолж. ср. каторж. раб. 4 г. Исп. 1 Іюня 911. | 900 99426 1453 У. | 87 32823 3 ч. 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.