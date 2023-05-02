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Лозинго Сигизмунд Викентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лозинго
Имя
Сигизмунд
Отчество
Викентьевич
Дата исполнения приговора
30 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8197. ЛОЗИНГО СИГИЗМУНД ВИКЕНТЬЕВИЧ, 46 л., Рд. в Виленск. г., Овенцянск. у., Тверецк. в., д. Замсы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 30 авг. 923.

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