Ваничкин Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ваничкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13685. ВАНИЧКИН, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 29 л. Ливинск. у., Келинск. в., д. Тутова; — Р. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 5 л. Исп. 29 дек. 920.
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