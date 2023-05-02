Зубисский Гирш Шмуйлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубисский
- Имя
- Гирш
- Отчество
- Шмуйлов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46925. ЗУБИССКІЙ, ГИРШЪ ШМУЙЛОВЪ. Мщ. г. Вильны, 18 л.; — М. С. 4 уч. г. Вильны, 6 п. 13, 16, 169 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 10 Марта 905 г., тюр. 5 м. Исп. 26 Марта 905.
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