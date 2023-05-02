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Зверева Евдокия Родионовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зверева
Имя
Евдокия
Отчество
Родионовна
Дата исполнения приговора
14 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3481. ЗВЕРЕВА ЕВДОКИЯ РОДИОНОВНА, 19 л., б. Челябинск. г., Троицк, у., д. Ключевской. Н. С. 3 уч. Троицк. у. Ст. 2 ч. 157, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 14/ІІ—24. 

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