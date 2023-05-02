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Калиновский Онисим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калиновский
Имя
Онисим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4199. КАЛИНОВСКИЙ ОНИСИМ ИВАНОВИЧ, 35 л., г. Витебска. Витебск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. З/ІІ—24. 

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