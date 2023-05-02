Бодрихин Константин Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бодрихин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13387. БОДРИХИН, КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ, 23 л. Гр. Рузск. у., Моревск. в., д. Неверово; — Н. С. Бауманск. р. Владимирск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокращ. на½. Исп. 25 нояб. 920.
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