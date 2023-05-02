Адриенко Варфоломей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адриенко
- Имя
- Варфоломей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44720. А(Н)ДРІЕНКО, ВАРФОЛОМЕЙ ФЕДОровъ. Мщ. г. Пирятина, 44 л., рд. въ с. Перервенцахъ, Яблоновск. в., Лубен. у.; — Прилукск. У. С., 172 М. (участ.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 5 Февр. 905.
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