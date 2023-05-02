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Коваднев Кузьма Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваднев
Имя
Кузьма
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6073. КОВАДНЕВ КУЗЬМА ИЛЛАРИОНОВИЧ, 26 л., Боханск. аймака, Уквер-Шарандаевск. хошуна и с., Главсуд Бурято-Монгольск. АССР, Ст. 76 ч. 1 и 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 27 сент. 923.

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