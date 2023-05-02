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Данилов Мардарий Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Мардарий
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
145119. ДАНИЛОВЪ, МАРДАРІЙ МАКСИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лаишевск. у., Державинск. в., д. Малыхъ-Кармачей, 29 л.; — Казанск. О. С. 8 Окт. 909, 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 220511, арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Нояб. 909. | 905 53847 1655 У. | 94 77884 1655 У. |903 2181 1655 У. | 98 49527 1665 У. | 900 90664 1655 У. | 92 99102 169 М. | 97 1802 1655 У. | 92 47327 169 М.

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