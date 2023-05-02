Емельянов Владимир Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емельянов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4395. ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л., б. Петроградск. у., Усть-Ирожск. в. и с. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 окт. 9'23.
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