Емельянов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Владимир Александрович

Емельянов Владимир Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4395. ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л., б. Петроградск. у., Усть-Ирожск. в. и с. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 окт. 9'23.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.