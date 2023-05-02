Титов Михаил Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139959. ТИТОВЪ, МИХАИЛЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Липецк. у., Сокольск. в., с. Студенокъ, 29 л.; — З. Н. 2 уч. Бобровск. у. 12 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Окт. 909. | 904 9306 169 М. | 900 22805 169 М.
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