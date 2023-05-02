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Титов Михаил Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титов
Имя
Михаил
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139959. ТИТОВЪ, МИХАИЛЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Липецк. у., Сокольск. в., с. Студенокъ, 29 л.; — З. Н. 2 уч. Бобровск. у. 12 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Окт. 909. | 904 9306 169 М. | 900 22805 169 М.

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