Богданович Марианна Фомина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданович
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Фомина
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130123. БОГДАНОВИЧЪ, МАРІАННА Фомина. К. Маріампольск. у., гм. Шумскъ, д. Ошносвиле, 50 л.; — М. С. г. Маріамполя 22 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909.
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