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Раков Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раков
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8127. РАКОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 18 л., Судогодск. у., Александровск. в. Мурманск. Губсуд. Ст. 86 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 20 окт-923.

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