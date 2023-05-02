Ухин Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУхин Константин Михайлович

Ухин Константин Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ухин
Имя
Константин
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
03 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
29775. УХИН, КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 17 л. Гр. г. Вышнего-Волочка; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 3 авг. 920. | 915 101652 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.