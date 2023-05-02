Ухин Константин Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ухин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29775. УХИН, КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 17 л. Гр. г. Вышнего-Волочка; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 3 авг. 920. | 915 101652 169 М.
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