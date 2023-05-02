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Кувейкис Франц Наполеонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кувейкис
Имя
Франц
Отчество
Наполеонович
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7200. КУВЕЙКИС ФРАНЦ НАПОЛЕОНОВИЧ, 40 л., Рд. в Ковенск. г., Ново-Александровск. у., Ракишкинск. в., д. Наркуны. Н. С. 1 уч. Торопецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 июля 923.

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