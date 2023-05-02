Коновалов Михаил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5081. КОНОВАЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 31 г., Вышневолоцк. у., Дорск. в., д. Деревково. Тверск. Губсуд. Ст. 2 ч. 91, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/ѴІ—24. См. также кн. 1-ую 924 г., спр. № 6056.
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