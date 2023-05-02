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Тузиков Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тузиков
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
12150. ТУЗИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 29 л., Воронежск. у., с. Мосальского. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 2 ч. 184, лиш. св 10 л. и пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 21/ѴІ—24.

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