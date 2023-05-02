Кибков Прокофий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКибков Прокофий Тимофеевич

Кибков Прокофий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кибков
Имя
Прокофий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
11 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5851. КИБКОВ ПРОКОФИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 30 л., Гомельск. г., Могилевск. у., Чернявск. в., д. Еханы, Гомельск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 4 г., Исп. 11 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.