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Баженов Григорий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баженов
Имя
Григорий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
15 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
309. Баженов Григорий Григорьевич, 25 л., Рубцовск. окр., с. Красный-Аул. Н. С. 2 уч. Семипалатинск. окр. Ст. 143, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 15/ѴІІІ—26.

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