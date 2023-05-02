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Сербин Прохор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сербин
Имя
Прохор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
08 октябрь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8961. СЕРБИН ПРОХОР СТЕПАНОВИЧ, 28 л., Тюкалинск. у., Саргатск. в., с. Посельско-Саргатского. Н. С. 5 уч. Тюкалинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 окт. 9233.

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