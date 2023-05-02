Галкина Татьяна Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галкина
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36976. ГАЛКИНА, ТАТЬЯНА ГРИГОРЬева (она же Куранова). К. Покровск. у., Липинск. в., с. Антушева, 27 л., рд. т. же у., Копнинск. в., въ д. Болдинѣ; — Москов. О. С., 1 ч. 1653 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 19 Дек. 908. | 905 60275 177 М. | 904 12546 169 М. | 905 1747 169 М.
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