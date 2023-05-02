Бондарь Константин Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Константин
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130211. БОНДАРЬ, КОНСТАНТИНЪ СЕменовъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Херсонск. у., Калужск. в. и С., 26 л.; — Вятск. О. С., 134, 135, 152 1 ч. 1454 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 54941, каторж. раб. 13 л. Исп. 31 Авг. 909. | 903 54339 1653 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.