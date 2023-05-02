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Бадамшин Курбангалий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадамшин
Имя
Курбангалий
Дата исполнения приговора
24 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129745. БАДАМШИНЪ, КУРБАНГАЛІЙ. К. Бирск. у., Старо-Болтачевск. в., д. Кумьязовой, 32 л.; — Казан. С. П., 149, 152, 1480 и 2 ч. 1488 У., тюр. 4 м. Исп. 24 Авг. 909.

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