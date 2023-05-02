Бадамшин Курбангалий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бадамшин
- Имя
- Курбангалий
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129745. БАДАМШИНЪ, КУРБАНГАЛІЙ. К. Бирск. у., Старо-Болтачевск. в., д. Кумьязовой, 32 л.; — Казан. С. П., 149, 152, 1480 и 2 ч. 1488 У., тюр. 4 м. Исп. 24 Авг. 909.
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