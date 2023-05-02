Пожарский Захар Иовлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пожарский
- Имя
- Захар
- Отчество
- Иовлев
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34646. ПОЖАРСКІЙ, ЗАХАРЪ ІОВЛЕВЪ. Мщ. г. Туринска, 47 л., рд. въ г. Суражѣ; — Г. С. г. Камышлова (въ 6 р.), 13 и 169 М., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 7 Апр. 905. | 904 26090 1647 У. | 85 10924 1642 У. | 98 96592 1647 У. | 81 56520 169 М. | 97 56659 169 М.
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