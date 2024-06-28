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Гусев Перфил Парамонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Перфил
Отчество
Парамонов
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46375. ГУСЕВЪ, ПЕРФИЛЪ ПАРАМОНОВЪ. К. Сызран. у., Паньшинск. в., с. Вязовки, 70 л.; — У. Чл. О. С., по Сызран. у., 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 17 Іюня 905.

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