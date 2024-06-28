Гулая Ефросирья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулая Ефросирья Прокофьева

Гулая Ефросирья Прокофьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гулая
Имя
Ефросирья
Отчество
Прокофьева
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46336. ГУЛАЯ, ЕФРОСИРЬЯ ПРОКОФЬЕВА. К. Купянск. у., Нижне-Дуванск. в., с. Преображенной, 24 л., рд. г. Ейскѣ; — З. Н. 7 уч. Купянск. у., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 9 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close