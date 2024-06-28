Гулая Ефросирья Прокофьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулая
- Имя
- Ефросирья
- Отчество
- Прокофьева
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46336. ГУЛАЯ, ЕФРОСИРЬЯ ПРОКОФЬЕВА. К. Купянск. у., Нижне-Дуванск. в., с. Преображенной, 24 л., рд. г. Ейскѣ; — З. Н. 7 уч. Купянск. у., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 9 Іюня 905.
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