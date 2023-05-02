Акопов Осип Арутюнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акопов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Арутюнов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129360. акоповъ, осипъ арутюновъ. К. Тифлисск. у., с. Самшвильда, 27 л.; — Тифлисск. О. С., 12, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт 909.
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