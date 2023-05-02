Акопов Осип Арутюнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкопов Осип Арутюнов

Акопов Осип Арутюнов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акопов
Имя
Осип
Отчество
Арутюнов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129360. акоповъ, осипъ арутюновъ. К. Тифлисск. у., с. Самшвильда, 27 л.; — Тифлисск. О. С., 12, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close