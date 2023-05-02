Фролов Петр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7762. ФРОЛОВ, ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 37 л., Гр. Крестецкого. у., Рахинск. в., с. Нового-Рахина,; Н. С. 1 уч. Крестецк. у., Мошеннич., лиш. св. 9 м., по амнист. 1 мая наказ. сокращ. до 8 м., Исп. 23 сент. 919.
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