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Фролов Петр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7762. ФРОЛОВ, ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 37 л., Гр. Крестецкого. у., Рахинск. в., с. Нового-Рахина,; Н. С. 1 уч. Крестецк. у., Мошеннич., лиш. св. 9 м., по амнист. 1 мая наказ. сокращ. до 8 м., Исп. 23 сент. 919.

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