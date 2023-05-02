Бергман Оскар Вильгельмов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бергман
- Имя
- Оскар
- Отчество
- Вильгельмов
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100862. БЕРГМАНЪ, ОСКАРЪ ВИЛЬгельмовь, 20 л. К. Лодзинск. у., гм. Радогощъ, ус. Балуты; — Петроковск. О. С., 10 Марта 911, 140, 132, 152¹ и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг. сего же С. отъ 5 Мая 911 г. (169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м.), тюр. 8 м., съ зачет. 4 м. и 7 дн. предвар. заключ. Исп. 3 Іюля 911. | 904 94937 169 М.
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