Синявский Андрей Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Синявский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9128. СИНЯВСКИЙ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 22 л., Харьковск. г., г. Валки В. Т. 6 стр. корп. Ст. ст. 113 ч. 1, 202 ч. 1, 205, 207 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 19 ноября 923.
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