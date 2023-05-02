Бондаренко Дмитрий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45358. БОНДАРЕНКО, ДМИТРІЙ ФЕДОровъ. К. Чернигов. у., Рѣдьковск. в., д. Смолѣговки, 22 л.; — У. Чл. О. С., по Чернигов. у., 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Апр. 905.
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