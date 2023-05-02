Гробельский Яков Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гробельский
- Имя
- Яков
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100739. ГРОБЕЛЬСКІЙ, ЯКОВЪ АНТОНОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Сандомір. у., гм. и пос. Климентовъ, 25 л., рд. т. же у., гм. Гурки, въ д. Шимановице-Гурне; — Радом. О. С., 133, 134, 135, 149 и 940 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 5526, арест. отд. 6 л. Исп. 20 Мая 909. 905 86894 1643 У.
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