Филиппов-Лысов Павел Нестерович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов-Лысов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Нестерович
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29911. ФИЛИППОВ-ЛЫСОВ, ПАВЕЛ НЕСТЕРОВИЧ, 32 л. Гр. Мстиславск. у., Кузменск. в., д. Коробчино; — Н. С. Замоскворецк. р. Патницко-Якиманск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 февр. 920.
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