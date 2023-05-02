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Филиппов-Лысов Павел Нестерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов-Лысов
Имя
Павел
Отчество
Нестерович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
29911. ФИЛИППОВ-ЛЫСОВ, ПАВЕЛ НЕСТЕРОВИЧ, 32 л. Гр. Мстиславск. у., Кузменск. в., д. Коробчино; — Н. С. Замоскворецк. р. Патницко-Якиманск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 февр. 920.

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