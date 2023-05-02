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Фоменко Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоменко
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
12693. ФОМЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л., Кирилловск. у., Волокоспаринск. в., с. Петровского. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/Ѵ—24.

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