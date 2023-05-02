Киреев Константин Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киреев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4261. КИРЕЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., Смоленск. г., б. Горецк. у., Ляднянск. в., д Лавки. В. Т. сухопутпо-морск. сил. Приморск. р. Ст. Ст. 1 ч. 202, лиш. св. 1 г. П. В. З. С.. 22/ІХ—24.
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