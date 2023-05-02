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Иванов Григорий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Григорий
Дата исполнения приговора
12 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5116. ИВАНОВ ГРИГОРИЙ, 26 л., Н.-Николаевск. у., Бурминск. в., с. Крутихи. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 60, лиш. св. 10 л. Исп. 12 апр. 923.

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