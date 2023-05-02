Гриневич Осип
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гриневич
- Имя
- Осип
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46287. ГРИНЕВИЧЪ, ОСИПЪ (внѣбр.). К. Лидск. у., Эйшишск. в., д. Мядюшей, 24 л.; — З. Н. 2 уч. Лидск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 20 Февр. 905.
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