Юрьева Анна Захаровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрьева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Захаровна
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8446. ЮРЬЕВА, АННА ЗАХАРОВНА, 48 л. Гр. Вельск. у., Хмельницк. в., д. Спасской; - Н. С. 8 уч. Вельск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. 7 нояб. 918 г. досрочно освоб.
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