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Анисимова Мария Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимова
Имя
Мария
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
25 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
815. Анисимова Мария Антоновна, 19 л., Ульяновск. у., Тагаевск. в., с. Копышевки. Н. С. 3 уч. г. Ульяновска. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25 мая 926.

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