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Давыдов Георгий Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Георгий
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
02 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3680. ДАВЫДОВ ГЕОРГИЙ ЗАХАРОВИЧ, 17 л., Иркутск. у., Хомутовск. в., с. Куда. Иркутск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. гор. 5 л. Исп. 2 марта 923.

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